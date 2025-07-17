В Бежаницком районе два автомобиля оказались в кювете после столкновения

13:29, 17 июля 2025, ПАИ

У деревни Фишнёво в Бежаницком районе произошло столкновение двух автомобилей Renault, после этого обе машины оказались в кювете, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Одному из водителей оказывается медпомощь на месте. На месте также работают пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.