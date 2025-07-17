В Бежаницком районе два автомобиля оказались в кювете после столкновения
У деревни Фишнёво в Бежаницком районе произошло столкновение двух автомобилей Renault, после этого обе машины оказались в кювете, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
-
Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
Одному из водителей оказывается медпомощь на месте. На месте также работают пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Восемь случаев несанкционированного потребления газа выявили в Псковской области с начала года
Управляющая компания выплатит 300 тысяч рублей: в Пскове крысы стали причиной стресса и тяжёлой болезни ребёнка