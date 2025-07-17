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Происшествия

В Бежаницком районе два автомобиля оказались в кювете после столкновения

У деревни Фишнёво в Бежаницком районе произошло столкновение двух автомобилей Renault, после этого обе машины оказались в кювете, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • ДТП в Бежаницком районе
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Бежаницком районе
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Бежаницком районе
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Бежаницком районе
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Бежаницком районе
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Бежаницком районе
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Бежаницком районе
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Бежаницком районе
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
  • ДТП в Бежаницком районе
    Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"

Одному из водителей оказывается медпомощь на месте. На месте также работают пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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