Мошенники в России стали использовать новую схему обмана абитуриентов

11:11, 17 июля 2025, ПАИ

Мошенники стали использовать новую схему обмана абитуриентов – теперь они звонят поступающим в вузы и требуют заранее оплатить обучение, не дожидаясь фактического зачисления. Об этом пишет газета «Известия».

Афера затрагивает прежде всего тех, кто планирует обучаться на платных отделениях.

В 2025 году конкурс в вузы вырос даже среди платников, что усилило уязвимость абитуриентов перед мошенниками, отметил главный эксперт Московского антикоррупционного комитета Александр Перенджиев. Он подчеркнул, что раньше поступать было проще и нынешняя напряжённая ситуация способствует росту обманных схем.

Абитуриенты регулярно получают звонки от подставных представителей вузов с предложениями гарантированного поступления, заметила эксперт проекта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская. По её словам, зачисление в университет и раньше было поводом для звонка от мошенников, хотя использовались другие методы обмана.

Александр Перенджиев предупредил о единственно верном способе оплаты обучения. Она производится только после подписания договора, средства перечисляются исключительно по реквизитам университетской кассы. Такой способ гарантирует возврат средств при расторжении договора.

Эксперты напоминают, что структурам, действующим от имени университета или Министерства науки и высшего образования РФ, платить не надо. Следует проверять информацию через официальные каналы связи вуза. Не переходить по ссылкам из сообщений от незнакомых номеров, а также не сообщать коды из СМС-сообщения даже при упоминании проблем с документами.

В период поступления абитуриентам и их родителям следует проявлять особую бдительность и осторожность при общении с незнакомыми лицами, предлагающими помощь в зачислении в учебные заведения.

Ранее сообщалось, что более миллиона рублей лишились псковичи из-за мошенников.