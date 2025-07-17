Река размыла дорогу в Гдовском районе

10:16, 17 июля 2025, ПАИ

В ночь на 17 июля из-за проливных дождей уровень реки Веенки в Гдовском районе поднялся до критического. Вода размыла дорогу по направлению в деревню Перегреб Добручинской волости и смыло переправу в деревне Лядинки той же волости. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Гдовского района Иван Мешков.

«Провёл оперативное совещание со всеми службами, задачи поставлены, – заверил Иван Мешков. – С гражданами, проживающими в деревне, постоянно на связи. По заявкам организуем подвоз продуктов питания».

Восстановительные работы начнутся сразу после спада уровня реки. «По размытым дорогам также приходит много обращений, в оперативном порядке производим подсыпку размытых участков», – добавил Иван Мешков.