Кому следует отказаться от куличей и яиц на Пасху, рассказала эндокринолог

23:19, 14 апреля 2023, ПАИ

Врач-эндокринолог Елизавета Кардапольцева рассказала, кому на Пасху лучше отказаться от яиц и куличей, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, людям с заболеваниями печени, семейной гиперхолестеринемией и аллергией на яичный белок не рекомендуется употреблять яйца.

«Печень здорового человека эффективно метаболизирует жир и поддерживает уровень липидного обмена в норме. Нет ничего опасного в ежедневном употреблении любого количества яиц, если у человека нет заболеваний печени и нарушений липидного обмена», — приводит мнение специалиста «Газета.Ru».

Употребление пасхальных куличей стоит ограничить людям, страдающим ожирением, а также пациентам с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«Куличи противопоказаны людям, страдающим сахарным диабетом, так как они содержат сахар и повышают его уровень в крови. Это может спровоцировать сосудистые осложнения», — добавила Кардапольцева.

Врач также отметила, что даже в пасхальные праздники не стоит злоупотреблять жирной и сладкой пищей. К классическому рациону рекомендуется добавить свежие ягоды, фрукты, овощи и зелень.