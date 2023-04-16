Псковичам пояснили, как будет работать единый реестр воинского учёта

23:22, 15 апреля 2023, ПАИ

Что такое единый реестр воинского учёта и как он будет работать, объяснил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём обращении из цикла «Еженедельное».

«Планируется, что это будет автоматическая система, которая на основе существующих баз данных будет самостоятельно определять место воинского учёта граждан», — сказал он. Предполагается, что реестр будет объединять информацию сразу нескольких ведомств — здравоохранения, ГИБДД, Пенсионного фонда, ЗАГСа и другие.

Михаил Ведерников пояснил, что реестр будет автоматически учитывать и обновлять ту информацию, которую граждане сами предоставляют в военкомат.

«Это в свою очередь значит, что если гражданин не должен получать повестку, то его данные будут исключены ещё во время формирования списка рассылки. Это чрезвычайно важно и удобно», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме того, губернатор отметил, что бумажная картотека устарела. «Вы все хорошо помните, сколько из-за неё было ошибок», — добавил он.

«Сам лично в составе областной призывной комиссии рассматривал случаи призыва граждан, которые по тем или иным причинам вообще не должны были получать повестки. В ручном режиме вместе с прокуратурой разбирались в каждом деле и вернули десятки человек. Теперь таких ошибок быть не должно, система воинского учёта будет поставлена на современные рельсы», — уточнил Михаил Ведерников.