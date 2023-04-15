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Россиянам рассказали о символическом значении Благодатного огня

Православные ожидают схождение Благодатного огня, который символизирует Бога, воскресшего «в Иерусалиме», рассказал доцент Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов.

Великая суббота - последний день перед Пасхой, верующие вспоминают сошествие Господа в ад, и готовятся к Воскресению Христову, одним из символов которого стал благодатный огонь. Это чудо происходит накануне праздника Пасхи по юлианскому календарю, в этом году - 15 апреля. Огонь появляется в Иерусалиме, в храме Гроба Господня, который возведен над пространством, где по преданию был распят, погребен и воскрес Иисус Христос, пишет РИА Новости.

«Благодатный огонь является символом Бога не потому, что он зажжен в Иерусалиме, а потому что в Иерусалиме воскрес Иисус Христос - и вот этот свет Божий входит в нашу душу и изгоняет из нее всякий мрак», - сказал Великанов.

По его словам, верующие и в этом году ожидают и сошествия, и доставки в Россию Благодатного огня. «Мы говорим о религии как о пространстве отношений между живым человеком и живым Богом. Любые живые отношения предполагают речь, разговор, ответственность и способность эти отношения выстраивать. И здесь символика Благодатного огня очень хорошо все это поддерживает и позволяет снова и снова задавать вопрос, есть ли в моей душе отблеск Божественного света, который воскресший Христос привносит в мрак нашей жизни», - отметил священник.

По традиции, Благодатный огонь как святыню развозят в разные страны. В Россию огонь обычно доставляют к ночному пасхальному патриаршему богослужению в столичном храме Христа Спасителя.

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