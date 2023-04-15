Операционное дело обсуждают на конференции в псковской больнице

11:02, 15 апреля 2023, ПАИ

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы в операционном деле» проходит сегодня на площадке Псковской областной клинической больницы. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению региона.

В мероприятии принимают участие операционные медсёстры из медицинских организаций Псковской области, а также спикеры из крупной компании – производителя медицинского оборудования и расходных материалов, Псковской областной клинической больницы и клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова.

Конференция состоит из серии лекций, докладов, мастер-классов и тренингов. На мероприятии обсуждают вопросы от бережного отношения к тканям до эмоционального выгорания медицинской сестры и эффективной работы в условиях стресса.

«Это первая подобная конференция, которая проводится на базе областной больницы. Обмен опытом, общение с коллегами и спикерами федерального уровня позволяет получать новые знания, компетенции. Хочется отметить, что операционная медицинская сестра — основное связующее звено между врачами-хирургами и процессом хирургической практики, работой всего операционного блока», — подчеркнули в комитете.