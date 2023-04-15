В Минздраве зарегистрировали вакцину от COVID для детей 6–11 лет

11:23, 15 апреля 2023, ПАИ

Министерство здравоохранения России зарегистрировало двухкомпонентную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции у детей в возрасте от 6 до 11 лет включительно, следует из данных государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

«Гам-КОВИД-Вак-Д» — комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-СoV-2», — приводит выдержку из реестра ТАСС.

Среди противопоказаний — гиперчувствительность к какому-либо из компонентов препарата или к лекарственному препарату с аналогичными компонентами, тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, возраст до шести лет. При острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, обострении хронических заболеваний вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. В случае нетяжёлых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ иммунизацию организуют после того, как температура придёт в норму.

В январе директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщал, что состав вакцины планируется обновить после регистрации.