Более 1000 псковичей проверили в рамках операции «Рецидив» полицейские

11:46, 15 апреля 2023, ПАИ

Федеральную комплексную оперативно-профилактическую операцию «Рецидив» провели в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По месту жительства участники операции проверили 1023 человек, состоящих на профилактическом учёте, из них в отношении 456 установлен административный надзор, формально подпадает под действие административного надзора 331 человек, состоят на учёте уголовно-исполнительных инспекций УФСИН России по Псковской области — 236.

В период проведения «Рецидива» к административной ответственности привлекли 76 ранее судимых жителей региона, в том числе 50 человек, в отношении которых установлен административный надзор (по статье 19.24 КоАП РФ – 43).

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях в отношении 74 лиц вынесли постановления о наложении административного штрафа, в отношении восьми лиц применён административный арест, в отношении шести жителей региона — административное наказание в виде обязательных работ.

Инициативно сотрудники ведомства выявили 14 преступлений превентивной направленности, из них восемь предусмотрены статьёй 314.1 УК РФ.

В проводимых мероприятиях приняли участие 332 сотрудника органов внутренних дел, в том числе 119 участковых уполномоченных полиции, 20 инспекторов по делам несовершеннолетних, 85 сотрудников уголовного розыска, семь инспекторов направления осуществления административного надзора, 101 сотрудник наружных служб (ППСП, ДПС ГИБДД), входящих в систему единой дислокации.

Также в мероприятиях приняли участие представители УФСИН России по Псковской области (21 сотрудник), Росгвардии (восемь сотрудников), народные дружинники и внештатные сотрудники полиции (семь человек). На протяжении всего периода проводимых мероприятий обеспечивалось тесное взаимодействие с органами здравоохранения, службы занятости и социальной защиты населения по вопросам оказания медицинской, социальной и иной видов помощи лицам из группы риска.

В период проведения мероприятия полицейские подготовили и направили в суды три заявления об установлении административного надзора, 16 заявлений о вменении дополнительных ограничений и четыре заявления о продлении срока административного надзора.

Основные цели и задачи операции — предупреждение совершения ранее судимыми лицами повторных преступлений и иных правонарушений, осуществление контроля за поведением поднадзорных лиц, а также граждан, формально подпадающих под действие административного надзора, состоящих на профилактическом учёте ОВД, выявление ранее судимых лиц, подлежащих постановке на профилактический учёт, установление места нахождения поднадзорных, самовольно покинувших место жительства и (или) не прибывших из мест лишения свободы по указанному адресу.