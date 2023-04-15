Гуманитарную помощь отправили участникам СВО из Псковского района

12:04, 15 апреля 2023, ПАИ

Гуманитарную помощь участникам СВО отправили из Центра добровольчества Псковского района. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Из муниципалитета направили маскировочные сети, влажные салфетки, гвозди, молотки, шуруповёрты, инструменты для ремонта машин, продукты и письма поддержки от детей и взрослых. «Выражаем огромную благодарность всем жителям Псковского района, которые приняли участие в сборе посылки для наших защитников», — отметили в центре.

Акцию «Посылка для наших героев» запустили при поддержке администрации Псковского района. Сбор гуманитарной помощи для участников СВО организовали в домах культуры и центре добровольчества муниципалитета.