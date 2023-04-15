«Неделю здоровья» проведут в Пскове с 24 по 28 апреля

12:35, 15 апреля 2023, ПАИ

Физкультурно-оздоровительное мероприятие «Неделю здоровья» проведут в Пскове с 24 по 28 апреля. Об этом ПАИ сообщили в городском молодежном центре.

Его цель – популяризация занятий молодёжью любительским спортом, физической культурой, поддержание здорового образа жизни с профилактикой вредных привычек. Мероприятие будет включать в себя следующие испытания: волейбол, плавание, фрисби, боулинг, настольный теннис и беговая эстафета.

В соревнованиях сможет принять участие десять команд по шесть человек, где в каждой должно быть не менее двух девушек. Участниками могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Регистрация команд продлится до 21 апреля.

По итогам мероприятия команды, занявшие первое, второе и третье места, награждаются грамотами и памятными призами от спонсоров. Остальные команды наградят грамотами за участие.