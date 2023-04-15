Юрий Вяземский рассказал псковским студентам о «титанах мировой литературы»

13:18, 15 апреля 2023, ПАИ

Профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России, автор и ведущий Всероссийской гуманитарной олимпиады для старшеклассников «Умницы и умники» на Первом канале Юрий Вяземский проводит лекцию «Титаны и гении мировой литературы» в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Юрий Вяземский рассказал об особенностях перевода литературы и как из-за этого может поменяться текст произведения.

Отвечая на вопрос из зала, гость рассказал, что связал свою жизнь с литературой и журналистикой, так как с детства был «склонен к сочинительству»: «Иного пути у меня не могло быть».