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Скончалась врач-хирург Псковской областной больницы Инна Константинова

Фото: Псковская областная клиническая больница

Врач-хирург Псковской областной клинической больницы Инна Константинова скончалась на 97-м году жизни. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Инна Ивановна окончила Ленинградский санитарно-гигиенический институт в 1949 году. Свою трудовую деятельность в Псковской областной больнице начала 10 июля 1957 года. С декабря 1959 года по октябрь 1982 года возглавляла отделение общей хирургии. С 1991 по 2008 год работала врачом-хирургом приёмного отделения.

За 51 год, посвящённый своей профессии, Инна Ивановна спасла многие жизни и подготовила десятки специалистов. За свой высокий профессионализм и преданность профессии была награждена орденом Трудового Красного Знамени и медалью «Ветеран труда».

«Инна Константинова всегда будет для нас примером исключительного трудолюбия, таланта, неуёмной жизненной энергии, безграничного милосердия и мудрости. Администрация и коллектив ГБУЗ «Псковская областная клиническая больница» выражают глубокие соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Инну Ивановну», — написали в медучреждении.

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