В псковской областной больнице проходит конференция «Актуальные вопросы в операционном деле»

15:50, 15 апреля 2023, ПАИ

В Псковской областной клинической больнице проходит научно-практическая конференция «Актуальные вопросы в операционном деле», сообщает корреспондент ПАИ.

В конференц-зале собрались медсестры из медучреждений со всего региона. В числе спикеров — эксперты в сфере медицины из Санкт-Петербурга.

В течение дня участники конференции слушают лекции, принимают участие в мастер-классах.

Мастер-классы по темам: оснащение операционного блока, основы законодательства по работе с изделиями медицинского назначения, их обработки, новинки в хирургии: сшивающие аппараты, шовный материал, гемостатики, электрохирургия.

Среди лекций: «Концепция бережного отношения к тканям"(обзор различных видов электрохирургичечкого оборудования), «Хирургический шовный материал» (обзор нитей и игл для хирургии), доклад по теме «Эмоциональное выгорание операционной медсестры», тренинг на тему: «Как эффективно работать в условиях стресса: управление конфликтами и сохранение психологического здоровья»