Псковичи стали чемпионами областного легкоатлетического кросса

17:40, 15 апреля 2023, ПАИ

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Псковичи стали чемпионами областного легкоатлетического кросса, который прошёл 15 апреля в Опочке. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В соревнованиях приняли участие семь команд из районов Псковской области и команды Пскова и Великих Лук. Псковская сборная насчитывала 17 легкоатлетов, воспитанников тренеров Анны Шкробинец, Ирины Нестеровой и Геннадия Ранцева.

Результаты личного зачёта:

– 1-е место — Никита Тюльков (5000 м) и Елизавета Николаева (3000 м),

– 2-е место — Эдуард Солнцев (5000 м), Людмила Бадретдинова (5000 м) и Марина Худякова (3000 м),

– 3-е место — Маргарита Компаниец (2000 м) и Елизавета Волкова (5000 м).