Отключать отопление сейчас преждевременно – Михаил Ведерников

19:35, 15 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ответил на просьбы отключения отопления в своём Telegram-канале.

«Для перехода на летний режим среднесуточные температуры воздуха на улице должны держаться выше восьми градусов не менее пяти суток. Но это рекомендация. На практике всегда нужно смотреть немного вперёд, чтобы потом судорожно не включать отопление по всему региону», - написал Михаил Ведерников.

Он отметил, что по прогнозу до среды сохранится прохладная погода и также уточнил, что синоптики обещают достаточно холодный май.

«Так что отключать отопление сейчас преждевременно. За ситуацией следим внимательно, и топить больше необходимого не будем. Как только установится стабильное тепло на улице – сразу перейдём на летний режим. Желаю всем хороших выходных!» - заключил Михаил Ведерников.