В Троицком соборе Пскова проходит пасхальное богослужение

00:12, 16 апреля 2023, ПАИ

Праздничное богослужение проходит в Свято-Троицком кафедральном соборе в Псковском кремле в канун главного православного праздника — Светлой Пасхи. Полуночную службу возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон, ему сослужат священники Псковской епархии.

Пасха, или Воскресение Христово, — это переходящий праздник, его дата каждый год отдельно вычисляется по лунно-солнечному календарю. В этот день православные вспоминают воскресение из мёртвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.

Праздничные богослужения в пасхальную ночь проходят во всех православных храмах.