В Троицком соборе Пскова проходит пасхальное богослужение
Праздничное богослужение проходит в Свято-Троицком кафедральном соборе в Псковском кремле в канун главного православного праздника — Светлой Пасхи. Полуночную службу возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон, ему сослужат священники Псковской епархии.
Пасха, или Воскресение Христово, — это переходящий праздник, его дата каждый год отдельно вычисляется по лунно-солнечному календарю. В этот день православные вспоминают воскресение из мёртвых Иисуса Христа на третий день после его распятия на кресте за грехи всего человечества.
Праздничные богослужения в пасхальную ночь проходят во всех православных храмах.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
15 апреля 2023
Псковские росгвардейцы принимают участие в обеспечении безопасности в пасхальную ночь