Борис Елкин поздравил псковичей с Пасхой

09:31, 16 апреля 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин поздравил жителей города с православной Пасхой. Поздравление он опубликовал в своём телеграм-канале.

Он отметил, что этот день напоминает нам о вечных ценностях: милосердии, справедливости, любви к ближнему.

«Пусть этот светлый праздник принесёт вам мир, радость и благополучие. Желаю вам здоровья, счастья и успехов во всех ваших начинаниях», — написал глава города.