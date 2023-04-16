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Общество

Борис Елкин поздравил псковичей с Пасхой

Фото: телеграм-канал Бориса Елкина

Глава Пскова Борис Елкин поздравил жителей города с православной Пасхой. Поздравление он опубликовал в своём телеграм-канале.

Он отметил, что этот день напоминает нам о вечных ценностях: милосердии, справедливости, любви к ближнему.

«Пусть этот светлый праздник принесёт вам мир, радость и благополучие. Желаю вам здоровья, счастья и успехов во всех ваших начинаниях», — написал глава города.

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