Борис Елкин поздравил псковичей с Пасхой
Глава Пскова Борис Елкин поздравил жителей города с православной Пасхой. Поздравление он опубликовал в своём телеграм-канале.
Он отметил, что этот день напоминает нам о вечных ценностях: милосердии, справедливости, любви к ближнему.
«Пусть этот светлый праздник принесёт вам мир, радость и благополучие. Желаю вам здоровья, счастья и успехов во всех ваших начинаниях», — написал глава города.
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