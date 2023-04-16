Почти 13 тысяч жителей Псковской области приняли участие в пасхальном богослужении

11:46, 16 апреля 2023, ПАИ

Почти 13 тысяч жителей Псковской области приняли участие в торжественной литургии и крестных ходах по всему региону в ночь с 15 на 16 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Для обеспечения безопасного проведения пасхальных церемоний было задействовано более 250 сотрудников органов внутренних дел, в том числе 78 представителей народных дружин и шесть казаков.

Праздничные мероприятия для псковичей в вечернее и ночное время прошли без нарушений общественного порядка.

Всего на территории 76 населённых пунктов Псковской области в 124 храмах и церквях региона прошли торжественные литургии и крестные ходы, в которых приняли участие порядка 12 750 человек.