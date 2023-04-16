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Общество

В комитете по здравоохранению рассказали об опасных последствиях кори

Человек, не привитый от кори, рискует на всю жизнь остаться с воспалением мозга, заявили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Родители, которые не прививают своих детей, даже не представляют, насколько сильно они рискуют их жизнями. 

«Коклюш, дифтерия, столбняк, корь — потенциально тяжелейшие инфекционные заболевания с негативными последствиями. У многих может сложиться ощущение, что они проходят так же, как обычная респираторная инфекция, но это обманчивое ощущение: их последствия гораздо серьёзнее», — написали в комитете.

Также в ведомстве рассказали, что корь крайне заразна и если в подъезде заболел один человек, то все непривитые обречены на болезнь. Помимо этого, корь протекает тяжело. У больного появляется высокая температура и сильная сыпь.

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