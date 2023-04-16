Папа римский поздравил россиян с Пасхой

13:17, 16 апреля 2023, ПАИ



Папа Римский Франциск пожелал русскому народу и всем православным России светлой Пасхи и благословения Господа и Богородицы, сообщил РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

Русская православная церковь отмечает Пасху 16 апреля в 2023 году.

«Всем православным братьям мои поздравления с Пасхой. Светлой и Святой Пасхи всему русскому народу! Я молюсь за всех православных братьев и сестер разных национальностей чтобы Воскресший Господь был рядом со всеми и дал нам дар мира. Да благословит народ ваш Господь, и да сохранит его Богоматерь!» – передал Севастьянов РИА Новости перевод письма папы Франциска.

