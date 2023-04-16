Российский электрокар установил рекорд скорости

14:30, 16 апреля 2023, ПАИ

Электромобиль «Сарма» с приводом компании «Приводная техника», локализованной в ОЭЗ «Технополис Москва», смог разогнаться с хода почти до 135,9 километра в час и установить национальный рекорд скорости, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

«Электромобиль с приводом компании «Приводная техника», локализованной в ОЭЗ «Технополис Москва», установил национальные рекорды скорости. Электрокар «Сарма» смог разогнаться с хода до 135,869 километра в час», — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что в электромобиле используется базовый серийный электропривод, который применяют в коммунальных, прогулочных и грузовых электромашинах. Он уточнил, что за рулем электроболида была трехкратная чемпионка России по автоспорту Мария Леонтьева.

Кроме того, еще один рекорд установил многократный чемпион РФ Станислав Лыжин: он разогнал электрокар с места до 91,5 километра в час.

«Заезды проходили среди электрокаров весом до 500 килограммов на фестивале «Дни скорости на льду Байкала», — уточнил Собянин.