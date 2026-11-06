Актриса Екатерина Гусева с дочерью посетила Псков

15:04, 06 ноября 2026, ПАИ

Российская актриса театра и кино, телеведущая и певица Екатерина Гусева вместе с дочерью Анной посетила Псков. Об этом сообщили в паломническом центре «Троицкий» при Свято-Троицком кафедральном соборе.

Как рассказали в центре, на экскурсии «Под небом Пскова» Екатерина Гусева поделилась, что они впервые приехали в Псков. В «Троицком» выразили надежду на новые встречи и пожелали гостям доброго пребывания на Псковской земле.

Екатерина Гусева – российская актриса театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, певица. В 2026 году получила звание народной артистки Российской Федерации. Екатерина Гусева известна прежде всего ролью Ольги, жены Саши Белого, в культовом сериале «Бригада». Помимо «Бригады», она снялась в десятках фильмов и сериалов. Среди них – «Есенин» (2005), «Чёрная кошка» (2016), «Тобол» (2019), «Разбитое зеркало» (2020).