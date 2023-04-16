ВИДЕО Журналистам показали помещения бывших консульств Эстонии и Латвии в Пскове

15:16, 16 апреля 2023, ПАИ

Помещения бывшего консульства Латвии в Пскове показали изнутри в программе «Тема недели» на «Первом Псковском».

В помещениях, которые ранее занимало консульство Латвии в Пскове, расположится комитет по региональному надзору и контролю Псковской области. Об этом — в программе «Тема недели».

Видно, что, уезжая, консулы забрали с собой почти всё. Вырезали даже замки из дверей, где это было возможным, лампочки забрали с собой тоже. В помещениях осталась кое-какая мебель и пара неподъёмных сейфов.

Латвийские дипломаты были столь любезны, что от своего оставили ключи, сейф, конечно, пуст. А вот эстонцы не только оставили сейф закрытым, но и ключи увезли с собой. Так что внутри железного ящика могут быть сюрпризы. Ну и стакан, несколько бокалов — всё, что оставили после себя на память консулы Латвии и Эстонии. На стене висит календарь за 2022 год с меткой на 11 мая. Как раз в эти дни стало известно, что консульства свою работу в Пскове сворачивают и закрываются.