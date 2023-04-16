Водитель без прав вылетел в кювет в Струго-Красненском районе
21-летний житель Струго-Красненского района вылетел на 253 км трассы Санкт-Петербкрг - Невель вечером 15 апреля.
Отметим, что молодой человек, не имея водительских прав, управляя автомобилем «Мицубиси Аутлендер» не справился с управлением, съехал в кювет, где совершил наезд на дерево.
По информации ГИБДД, в результате ДТП пострадали водитель и 31-летняя пассажир. Они от госпитализации отказались.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
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