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Происшествия

Водитель без прав вылетел в кювет в Струго-Красненском районе

21-летний житель Струго-Красненского района вылетел на 253 км трассы Санкт-Петербкрг - Невель вечером 15 апреля.

Отметим, что молодой человек, не имея водительских прав, управляя автомобилем «Мицубиси Аутлендер» не справился с управлением, съехал в кювет, где совершил наезд на дерево. 

По информации ГИБДД, в результате ДТП пострадали водитель и 31-летняя пассажир. Они от госпитализации отказались.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

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