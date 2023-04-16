Водитель без прав вылетел в кювет в Струго-Красненском районе

16:37, 16 апреля 2023, ПАИ

21-летний житель Струго-Красненского района вылетел на 253 км трассы Санкт-Петербкрг - Невель вечером 15 апреля.

Отметим, что молодой человек, не имея водительских прав, управляя автомобилем «Мицубиси Аутлендер» не справился с управлением, съехал в кювет, где совершил наезд на дерево.

По информации ГИБДД, в результате ДТП пострадали водитель и 31-летняя пассажир. Они от госпитализации отказались.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.