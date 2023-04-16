Псковские росгвардейцы задержали находившегося в федеральном розыске преступника

16:51, 16 апреля 2023, ПАИ

Псковские росгвардейцы задержали гражданина, находившегося в федеральном розыске. Об этом ПАИ сообщили в прессс-службе управления росгвардии России по Псквской области.



15апреля в 17.10 находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Октябрьском проспекте поступил сигнал « тревога».



Незамедлительно прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 32-летнего мужчину, который похитил из торгового зала 7 упаковок сыра и спиртные напитки.



При установлении его личности выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи.



Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.



