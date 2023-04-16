Чемпионат по волейболу среди женщин прошел в Великих Луках

18:23, 16 апреля 2023, ПАИ

Чемпионат Великих Лук по волейболу среди женских команд завершился 15 апреля. Об этом сообщает портал Luki-News со ссылкой на сообщество «Волейбол Великие Луки / ВК «Титан» в соцсети «ВКонтакте».

В турнире приняли участие 7 команд: «Великие Луки (Алмаз)», «Себеж», «Феникс», «Экспресс», «Гимназия», «ВЛГАФК» и «ВГСХА».

По итогам турнира первое место одержала команда «Великие Луки». На втором месте - команда «Себеж», на третьем – «Феникс».

Ранее сообщалось, что студенты филиала ПсковГУ заняли призовые места в городском кроссе в Великих Луках.