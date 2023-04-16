Михаил Ведерников в день Пасхи пожелал псковичам мира и счастья

20:04, 16 апреля 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Пасхой. Свое обращение он опубликовал в телеграм-канале.

«День Светлого Христова Воскресения – торжество жизни, веры и добра. Этот праздник наполнен самыми искренними и светлыми чувствами. От наших родителей, бабушек и дедушек мы впитываем исконно русские традиции Святой Пасхи, наполненные глубоким смыслом и внутренней объединяющей силой», - написал глава региона.

Он пожелал псковичам мира, душевного спокойствия, счастья, благополучия, добра и помощи Божией.

«Пусть радость Светлого Христова Воскресения всегда будет с вами! С праздником! Христос Воскресе!» - отметил Михаил Ведерников.