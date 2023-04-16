До +16 градусов ожидается в Псковской области 17 апреля
Переменная облачность ожидается в Псковской области 17 апреля. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.
Ночь синоптики прогнозируют без существенных осадков, днем местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём — от +11 до +16.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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