Теплый май прогнозируют синоптики в Псковской области

22:15, 16 апреля 2023, ПАИ

Май на большей части территории России ожидается теплее обычного, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях температура будет преимущественно от +15 до +20 градусов. На севере Центрального округа, в том числе и в Москве – от +19 до +24 градусов. «То есть ожидаются практически летние значения температуры», - отмечается в сообщении.

Но также и дождливым ожидается месяц май в Мурманской области, Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. В центре европейской территории дожди ожидаются умеренными.

Ранее сообщалось, что до +16 градусов ожидается в Псковской области 17 апреля.