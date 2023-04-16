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Память виртуоза-балалаечника Бориса Трояновского почтили в Новоржеве

Память виртуоза-балалаечника Бориса Трояновского почтили на его родине, в Новоржеве. Об этом сообщает газета «Земля Новоржевская». Памятные мероприятия в честь 140-летия музыканта прошли 16 апреля.

Фото здесь и далее: газета «Земля Новоржевская»

«На митинг у районного Дома культуры собрались почитатели его таланта - жители города и района, гости из Пскова, Острова, исполнители на народных инструментах, участники Заслуженного коллектива народного творчества - ансамбля «Сказ» имени Виталия Румянцева», - отмечается в сообщении.

Исполняющая обязанности директора Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова поздравила всех с Пасхой и с праздником народной музыки, она отметила, что Псковский областной центр проводит 30-й областной фестиваль-конкурс исполнителей на народных инструментах, посвященный таланту Бориса Трояновского.

Приветствовал новоржевцев и руководитель ансамбля «Сказ», обладатель звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков. Он подчеркнул, что всячески популяризирует имя Бориса Трояновского и гордится тем, что виртуоз-балалаечник родился в Псковской области.

От имени юных исполнителей на народных инструментах выступил учащийся Новоржевской детской школы искусств Илья Феоктистов.

В завершение участники митинга возложили цветы к памятной доске Борису Трояновскому.

Напомним, что жители Псковской области смогут увидеть иммерсивную постановку «Трояновский» с участием лауреата международных конкурсов, блогера-балалаечника Елены Ворфоломеевой. Афишу областного фестиваля-конкурса и мероприятий, посвящённых 140-летию со дня рождения русского музыканта, виртуоза-балалаечника Бориса Трояновского можно увидеть здесь.

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