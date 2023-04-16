Роспотребнадзор объяснил, как правильно выйти из поста после Пасхи

23:50, 16 апреля 2023, ПАИ

Для правильного выхода из поста после Пасхи следует есть часто и небольшими порциями, исключив в первое время мясо, сообщил Роспотребнадзор.

«Выходить из поста рекомендуется постепенно, расширяя меню в течение первой недели после Пасхи», — говорится в Telegram-канале ведомства, пишет «Прайм».

Есть необходимо каждые три часа, при этом в день должно быть четыре-пять приёмов пищи. В меню стоит включить лёгкие супы, белую рыбу, курицу или индейку.

Не рекомендуется сразу после поста употреблять свинину, говядину, мучные изделия, сдобу. Молочные продукты лучше включать в рацион постепенно, отметили в ведомстве.