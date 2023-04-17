Всплеск нарушений зафиксировали в торговых сетях и гастрономах

07:26, 17 апреля 2023, ПАИ

Число нарушений в ведущих торговых сетях за первый квартал выросло в два и более раз. Это следует из единого реестра проверок Генпрокуратуры. В нем размещаются результаты проверок и профилактических мероприятий Роспотребнадзора, сообщает газета «Известия».

Эксперты общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) сравнили данные за первый квартал в 2023 и 2022 годов. Их число выросло, как минимум, в два раза, а в некоторых случаях — почти на порядок.

Чаще всего проверяющие службы выявляли несоответствие ценника на товар на полке и его стоимости на кассе, нарушение условий хранения пищевой продукции, в частности, неправильный температурный режим, отсутствие или повреждение упаковки, нарушение товарного соседства (это также приводит к порче продуктов), пояснили эксперты ОПИ.

Кроме того, часто встречалась проверяющими продажа просроченной продукции и отсутствие информации о сроках годности.