Названа самая высокооплачиваемая профессия в Псковской области

08:55, 17 апреля 2023, ПАИ

Кому в регионе предлагают самую высокую и самую низкую заработную плату, выяснила служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировав более 4 тысяч вакансий, открытых в Псковской области за последнее время.

Наиболее высокая средняя предлагаемая зарплата оказалась в профессиональной сфере «Высший менеджмент» - в среднем это 62 500 рублей. Кроме того, в топ-5 самых «дорогих» сфер деятельности вошли «Добыча сырья» - 60 000 рублей, «Автомобильный бизнес» - 55 000 рублей, «Строительство» - 52 200 рублей, а также «Рабочий персонал» - 50 100 рублей.

Анти-топ по уровню зарплатного предложения в Псковской области возглавила сфера домашнего и обслуживающего персонала - в среднем здесь можно заработать 22 300 рублей. Чуть больше предлагают представителям сфер «Наука, образование» (28 700 рублей в месяц) и «Спортклубы, фитнес, салоны красоты» (30 700 рублей).

Добавим, что в целом средняя предлагаемая зарплата в Псковской области сейчас составляет около 41 500 рублей, в целом на Северо-Западе России работодатели предлагают порядка 59 500 рублей будущим сотрудникам. Для сравнения: по России на данный момент средняя зарплата – 58 200 рублей.