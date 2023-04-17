До +16 градусов прогреется воздух в Пскове 17 апреля

09:32, 17 апреля 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 17 апреля. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Днем местами пройдет небольшой дождь.

Прогнозируется умеренный ветер северных направлений. Температура воздуха днем составит от +12 до +17, ночью – от +0 до +5.

В Пскове без существенных осадков. Температура днем - от +14 до +16, ночью – от +3 до +5.

В Великих Луках пройдёт небольшой дождь, температура днем - от +9 до +11, ночью – от +1 до +3.

Ранее сообщалось, что на этой неделе на Северо-Западе России будет доминировать антициклон.