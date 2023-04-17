Более 76% псковичей выступает за баланс между работой и личной жизнью

09:45, 17 апреля 2023, ПАИ

Более 76% соискателей из Псковской области считает важным соблюдение баланса между работой и личной жизнью. Об этом говорится в совместном исследовании hh.ru и консалтинговой компании «Яков и партнёры».

Несмотря на все происходящие изменения в России и мире, первые два ключевых фактора (финансовая стабильность работодателя (92%) и финансовая компенсация (89%) при выборе места работы остаются неизменными по сравнению с 2020 годом у соискателей из Псковской области.

Вместе с тем потенциальные сотрудники стали больше внимания уделять балансу между работой и личной жизнью. По данному показателю опрошенные соискатели из Псковской области и других регионов СЗФО даже превзошли среднемировые оценки – 76% против 69% по миру. Также в портрет идеального работодателя входят такие качества, как хорошие отношения с подчиненными и коллегами, гарантия занятости от компании-работодателя и возможность обучения и совершенствования навыков.

Все большее внимание (~80%) при выборе компании-работодателя местные соискатели также уделяют вопросу личных отношений и гарантии занятости, при этом такие факторы, как внимание к ESG-повестке (35%) или наличие страхования (28%) у потенциального работодателя оказались одними из наименее важных при выборе нового места работы.

С точки зрения идеального места работы, большинство предпочитает крупные частные российские или международные компании. При этом всего 18% местных соискателей хотели бы работать в государственных органах, примерно в 2 раза меньше, чем в среднем по миру (41%). 13% опрошенных из региона хотели бы работать в стартапах, столько же - быть ИП или внештатником.