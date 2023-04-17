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Культура

Вышел в свет новый выпуск «Михайловской пушкинианы»

Новый, 94-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана» доступен для свободного чтения и скачивания на официальном сайте Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в культурном учреждении.

Фото: Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»

Книга размещена в разделе «Специалистам → Библиотека → Михайловская пушкиниана». Она называется «История народа принадлежит поэту». В сборник вошли 24 статьи и заметки, написанные филологами, историками, исследователями культуры, сотрудниками музеев и преподавателями отечественной высшей и средней школы из обеих российских столиц, а также из Пскова, Энгельса (Саратовская область), Гатчины (Ленинградская область), Пушкинских Гор, Опочки и Невеля.

Первый раздел сборника объединяет материалы, введённые в научный оборот в ходе Михайловских Пушкинских чтений, которые состоялись в музее-заповеднике в августе 2022 года, в 198-ю годовщину приезда поэта в псковское родовое имение, в так называемую северную ссылку, в 1824 году. Название этой конференции – «История народа принадлежит поэту» – и дало название всему сборнику, добавили в музее.

«Кроме непосредственно пушкинской тематики здесь представлена и тематика петровская, – отмечает научный секретарь «Михайловского» Эдуард Узенёв, напоминая, что в год проведения конференции в стране широко праздновали 350-летие со дня рождения императора Петра Великого. – Участники чтений представили собственные исследования по самому широкому кругу тем: время и личность Петра Первого; деятельность Абрама Ганнибала – его крестника и сподвижника, прадеда Пушкина; интерес поэта к истории, к эпохе великого реформатора России; творчество Пушкина и сохранение пушкинских традиций в отечественной культуре».

Второй блок материалов – это публикации, подготовленные по итогам выступлений сотрудников музея-заповедника «Михайловское» на так называемой внутренней научно-практической конференции. Здесь читатель найдёт новые биографические подробности из жизни дочери В. П. Ганнибала (по документам Госархива Псковской области), информацию к вопросу о первоисточнике текста жалованной грамоты Екатерины Второй М. Д. Вындомскому –  первому хозяину Тригорского, другие исторические, филологические, иконографические исследования, сведения о тех или иных предметах из фондов музея.

В сборнике также есть иллюстрации, в том числе репродукции художественных произведений из фондов «Михайловского», архивных документов, а также старинных фотографий из государственных и частных архивов.

Объём нового издания –  320 страниц, или 20 печатных листов.

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