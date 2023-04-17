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Общество

Пушкиногорец добивается строительства дороги к «несуществующей» деревне

Деревня Юнькино в Пушкиногорском районе официально значится нежилой, а документы на неё утеряны. Игорь Петров, который называет себя единственным постоянным жителем населенного пункта, не может добиться ни строительства дороги к деревне, ни получить право вырубить деревья, чтобы построить трассу самостоятельно. Об этом сообщает «Псковская правда».

Фото: Псковская правда

Попасть в населенный пункт предоставляется возможным лишь по полю. «Я сам решил ее [дорогу. - Прим. ред.] сделать. Обратился в муниципалитет за разрешением выпилить на единственной улице кустарник, на что получил отказ», - рассказал житель деревни.

Далее мужчина обращался в комитет Псковской области по имущественным отношениям и в Росимущество. «Тогда я стал требовать документацию на населенный пункт, чтобы понять, где и какие земли находятся. Выяснилось, что таких документов нет», - поделился мужчина.

В Росреестре отметили, что есть возможность получить из федерального бюджета средства на проведение комплексных кадастровых работ для постановки их на учет.

Местный житель также направил обращение в прокуратуру. Там ему ответили, что Велейская волость заключает контракт на проведение работ по созданию генплана. Эту ситуацию также прокомментировали в администрации волости и подчеркнули, что генплан значительно упростит работу.

Сейчас в деревне по-прежнему нет зарегистрированных жителей.

Подробнее ознакомиться с материалом можно по ссылке.

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