В Великих Луках взяли под стражу ограбившего банк мужчину

10:44, 17 апреля 2023, ПАИ

Ограбившего банк в Великих Луках 42-летнего мужчину взяли под стражу, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Ранее сообщалось, что 13 апреля обвиняемый совершил разбойное нападение с применением предмета, используемого в качестве оружия, на ПАО «Сбербанк», расположенный в ТЦ «Апельсин», и похитил более 80 тысяч рублей.

15 апреля великолучанина задержали и предъявили обвинение. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 июня 2023 года включительно. Постановление суда пока не вступило в законную силу.