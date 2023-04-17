В Великих Луках взяли под стражу ограбившего банк мужчину
Ограбившего банк в Великих Луках 42-летнего мужчину взяли под стражу, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.
Ранее сообщалось, что 13 апреля обвиняемый совершил разбойное нападение с применением предмета, используемого в качестве оружия, на ПАО «Сбербанк», расположенный в ТЦ «Апельсин», и похитил более 80 тысяч рублей.
15 апреля великолучанина задержали и предъявили обвинение. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 июня 2023 года включительно. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
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