Почти 30 протоколов на неплательщиков алиментов составили псковские приставы

17:23, 17 апреля 2023, ПАИ

28 протоколов об административном правонарушении в отношении должников по алиментам составили псковские судебные приставы за первый квартал года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Неплательщикам алиментов грозит наказание в виде обязательных работ сроком от 30 до 100 часов. Как отметили в региональном УФССП, привлечение к административной ответственности является действенной мерой. За неуплату алиментов должник может попасть как под административную, так и под уголовную ответственность.



Напомним, что в целях исполнения судебного решения по взысканию алиментов судебный пристав-исполнитель имеет право обращать взыскание на заработную плату, пенсию, иные виды доходов должника, производить опись его движимого и недвижимого имущества, накладывать на это имущество арест, а также временно ограничивать должника в праве выезда за пределы РФ и ограничивать в пользовании специальным правом (водительскими удостоверениями).