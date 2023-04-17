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Общество

Почти 30 протоколов на неплательщиков алиментов составили псковские приставы

28 протоколов об административном правонарушении в отношении должников по алиментам составили псковские судебные приставы за первый квартал года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Неплательщикам алиментов грозит наказание в виде обязательных работ сроком от 30 до 100 часов. Как отметили в региональном УФССП, привлечение к административной ответственности является действенной мерой. За неуплату алиментов должник может попасть как под административную, так и под уголовную ответственность. 

Напомним, что в целях исполнения судебного решения по взысканию алиментов судебный пристав-исполнитель имеет право обращать взыскание на заработную плату, пенсию, иные виды доходов должника, производить опись его движимого и недвижимого имущества, накладывать на это имущество арест, а также временно ограничивать должника в праве выезда за пределы РФ и ограничивать в пользовании специальным правом (водительскими удостоверениями). 

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