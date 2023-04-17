Студентов года определили в Пскове

11:02, 17 апреля 2023, ПАИ

Состоялся муниципальный этап конкурса «Студент года города Пскова» среди средних профессиональных образовательных учреждений. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

По итогам состязаний 1-е место с равными баллами разделили Павел Иванов из Псковского агротехнического колледжа и Ксения Владимирова из Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса. Вторым стал Никита Вахрушев из Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, 3-е место досталось Виктории Андреевой из Псковского медицинского колледжа.

Конкурс проводится с 2009 года в целях стимулирования роста образовательного, профессионального, научного уровня, развития творческого потенциала и гражданской позиции, повышения социальной активности студенческой молодежи Пскова.

Организаторы мероприятия - комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова и региональное отделение российского движения детей и молодёжи «Движение первых» Псковской области.