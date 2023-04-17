Горячую линию по содержанию переездов организует псковская прокуратура

11:35, 17 апреля 2023, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура проведет горячую линию по вопросам надлежащего содержания железнодорожных переездов. Она будет работать 19 апреля с 10:00 до 12:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

«Железнодорожный переезд является одним из сложных и опасных участков дороги, требующий сосредоточенного внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения. Грубые нарушения при пересечении железных дорог часто приводят к трагическим последствиям», - отметили в прокуратуре.

Заинтересованные лица могут сообщить об имеющихся на железнодорожных переездах Псковской области дефектах в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений при содержании настила и покрытия проезжей части в их границах в Псковскую транспортную прокуратуру по телефону 8 (8112) 70-70-73.