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Культура

Книгоиздатель станет гостем программы на «Серебряном дожде»

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет в эфире радиостанции «Серебряный дождь» сегодня, 17 апреля. На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева - книгоиздатель, меценат, председатель президиума общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий Елфимов.

От прораба до издателя книжной продукции - как создать успешный литературный бизнес-проект? Самая дорогая бумага и оформление - в чем секрет уникальности и популярности книг, выпускаемых фондом? Как сохранить отечественную литературу и привлечь молодежь к чтению? Что ждет печатную литературу в ближайшие годы и сможет ли ее вытеснить электронный формат? Печатный станок в деле: как санкции и экономическая ситуация влияют на объемы выпуска книг?

Об этом и не только поговорят в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня, в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте».

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