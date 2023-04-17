Книгоиздатель станет гостем программы на «Серебряном дожде»

11:19, 17 апреля 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет в эфире радиостанции «Серебряный дождь» сегодня, 17 апреля. На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева - книгоиздатель, меценат, председатель президиума общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий Елфимов.

От прораба до издателя книжной продукции - как создать успешный литературный бизнес-проект? Самая дорогая бумага и оформление - в чем секрет уникальности и популярности книг, выпускаемых фондом? Как сохранить отечественную литературу и привлечь молодежь к чтению? Что ждет печатную литературу в ближайшие годы и сможет ли ее вытеснить электронный формат? Печатный станок в деле: как санкции и экономическая ситуация влияют на объемы выпуска книг?

Об этом и не только поговорят в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня, в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте».