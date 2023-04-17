Школа по инженерным наукам Союзного государства открылась в ПсковГУ

11:27, 17 апреля 2023, ПАИ

Школа по инженерным наукам Союзного государства стартовала на базе Псковского государственного университета. На протяжении двух недель 100 будущих инженеров из вузов Белоруссии и Российской Федерации будут проходить образовательную программу по направлению «Тяжелое машиностроение». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Студентов приветствовал руководитель образовательного департамента Передовой инженерной школы гибридных технологий в станкостроении Союзного государства Дмитрий Гринев. Он рассказал об особенностях, перспективах и векторах развития инженерного образования в России и Белоруссии, озвучил понимание того, какой специалист будет востребован у промпредприятий в обозримом будущем.

В течение сегодняшнего дня участников ждут лекции, экскурсия, а также досуговая программа. Торжественная церемония открытия состоится в 16.00. Ее можно будет посмотреть в прямой трансляции.

Лекции и практические занятия по инженерии проводят ведущие учёные и преподаватели, а инженеры-практики расскажут об особенностях работы предприятий Псковской области.

Кроме того, в рамках программы пройдёт проектный модуль. Студенческим командам предстоит разработать паспорт будущего проекта – это может быть как кейс от технологического предприятия, так и собственный проект. Участники составят календарный план, просчитают примерный бюджет и спрогнозируют возможные результаты от его реализации. Достижению продуктивного результата поспособствуют консультации с тренерами и деловые игры на развитие предпринимательских компетенций. Оценку проектам в финале обучения дадут представители индустриальных партнёров.

Школа по инженерным наукам Союзного государства пройдет с 17 по 30 апреля. Первую неделю участники проведут на площадке ПсковГУ, а с 24 апреля они переместятся в Белорусский национальный технический университет.

Напомним, главная цель ПИШ Союзного государства - подготовка межотраслевого инженера-2035, способного создавать новые знания, технологии и продукты в интересах станкостроения.

Основным партнером ПсковГУ стал Белорусский национальный технический университет (БНТУ). Руководство проектом осуществляет Юрий Петреня - член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор, член Совета по приоритетным направлениям научно-технологического развития РФ, член Совета Военно-промышленной коллегии, член Международного комитета премии «Глобальная энергия». В роли научного руководителя ПИШ выступает доктор технических наук профессор Олег Девойно, признанный специалист в области высокоэнергетической обработки материалов и сплавов, формирования защитных покрытий, лазерных технологий. В настоящее время он возглавляет отраслевую научно-исследовательскую лабораторию плазменных и лазерных технологий Белорусского национального технического университета.