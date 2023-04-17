Назван средний возраст медсестёр в Пскове

12:05, 17 апреля 2023, ПАИ

Средний возраст медсестёр в Пскове - около 46 лет. Об этом в эфире проекта «Псковский телеграм Online» сообщил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панфёров.

По словам врача, это хороший показатель. Евгений Панфёров отметил, что на работу в медучреждение регулярно устраивается молодой персонал. «За будущими медсестрами, ныне студентами, стараемся закреплять наставников, чтобы студенты проникались жизнью больницы и приходили к нам на работу», - пояснил он.

Евгений Панфёров также рассказал, что недавно медсестры со всей Псковской области прошли обучение на базе областной больницы, где познакомились с новыми материалами. «Эти тренинги станут регулярными. Я за то, чтобы теория отрабатывалась на практике», - подчеркнул он.