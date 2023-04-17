В Великих Луках осужденные передали в интернат около 200 книг

17:57, 17 апреля 2023, ПАИ

Сотрудники исправительного центра № 1 в Великих Луках совместно с осужденными организовали сбор и передачу партии книг в Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Всего было подарено порядка 200 экземпляров книжных изданий, среди которых – классическая русская и зарубежная литература, сборники стихотворений, краеведческие и художественные произведения. По мнению сотрудников регионального УФСИН, литература поможет разнообразить досуг проживающих в социальном учреждении более трехсот человек.

По словам врио начальника ИЦ-1 Ивана Гаморчука, сотрудничество ФСИН с Великолукским домом-интернатом будет продолжено. На ближайшее время запланированы мероприятия по благоустройству территории учреждения, к которому присоединятся и осужденные к принудительным работам.