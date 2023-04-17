Семь единиц оружия изъяли у псковичей росгвардейцы

12:57, 17 апреля 2023, ПАИ

С 10 по 16 апреля сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 21 проверку обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Выявлено шесть административных правонарушений, изъято семь единиц гражданского оружия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.