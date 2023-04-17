Промышленные предприятия Великих Лук посоревнуются в сборе мусора

16:06, 17 апреля 2023, ПАИ

Экологическая игра «Промышленные игры в чистом городе» пройдет в Великих Луках 20 апреля. Соревнования соберут команды промышленных предприятий, которые посоревнуются в сборе мусора на загрязненных городских территориях. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Заявки на участие в конкурсе подали 5 команд промышленных предприятий: ЗАО «ЗЭТО», ООО «ВАЗ «Импульс», ООО «М-Конструктор», ООО «Велмаш-Сервис», ООО «Завод Реостат». Победитель будет определен по количеству собранных мешков мусора и их весу.

Мероприятие направлено на формирование экологического воспитания путем вовлечения горожан в сбор мусора на загрязненных территориях Великих Лук и решение экологических проблем. Организатором выступает Союз охраны окружающей среды «Экологи Псковской области» при поддержке администрации города и некоммерческой организации «Региональный союз промышленников и предпринимателей Псковской области».