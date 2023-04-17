У невельчанина похитили лодку во время рыбалки

16:15, 17 апреля 2023, ПАИ

Кражу резиновой лодки с берега озера Грибно раскрыли полицейские. Она была совершена у деревни Перебоево Невельского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате оперативно-разыскных мероприятий был установлен подозреваемый, им оказался ранее судимый за кражу местный житель 1983 года рождения.

По версии следствия, подозреваемый рыбачил на озере Грибно и заметил оставленную без присмотра лодку. Воспользовавшись этим, злоумышленник перенес лодку к себе домой, где ее впоследствии и обнаружили полицейские. В настоящее время похищенное возвращено невельчанину.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.