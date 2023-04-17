Классных руководителей из Псковской области приглашают принять участие во всероссийском форуме

15:02, 17 апреля 2023, ПАИ

Прием заявок на III Всероссийский форум классных руководителей (ФКР) и наставников подходит к концу. Принять участие в мероприятии могут действующие классные руководители и кураторы групп СПО. Подать заявку можно до 20 апреля. Об этом ПАИ сообщили Центре управления регионом.

В мероприятии примут участие 3000 классных руководителей и кураторов СПО со всей России. Цель форума – развитие профессионального сообщества классных руководителей страны.

Онлайн-отбор будет происходить в несколько этапов: анкетирование, тестирование по основам педагогики, тестирование по внеурочным занятиям «Разговоры о важном», тренажер классного руководителя и предоставление видеовизитки по теме «Моя воспитательная инициатива».

Подать заявку можно через мини-приложение https://vk.com/app51552964, которое было специально разработано организаторами ФКР совместно с «ВКонтакте».

Уже в третий раз форум пройдет в Москве этой осенью – с 3 по 7 октября. Причем в этом году форум пройдет в две смены: в первой – примут участие классные руководители начальных классов, коррекционных школ и кураторы СПО; во второй – классные руководители старших и средних классов. 5 октября всех участников форума пригласят на концерт ко Дню учителя в Государственный Кремлевский дворец.

Учитель начальных классов школы №1 Великие Луки Юлия Анушенкова впервые подала заявку на участие в ФКР. «В марте мне посчастливилось принять участие в выездной сессии СЗФО в Санкт-Петербурге. Увлекла, заворожила энергия и активность участников, живое общение, море новых идей, возможность обмена опытом, новые знакомства. Я поняла, что не хочу быть сторонним наблюдателем, когда вокруг такие яркие, творческие, позитивно настроенные люди, всегда готовые поделиться с тобой знаниями, опытом, а самое главное – своей мощной энергетикой! Я очень хочу попасть на III Всероссийский форум классных руководителей!» – поделилась педагог.

В России идет Год педагога и наставника, и ФКР – одно из основных мероприятий этого года. Он проводится Министерством просвещения РФ по поручению президента России Владимира Путина. «Диалог Регионы» (ЦУР) является стратегическим партнером ФКР.